Ang ‍: Cole Palmer entre dans l'histoire avec un quadruplé en 20 minutes

Cole Palmer, l'attaquant international anglais de 22 ans, est entré dans la légende de la Premier League lors d'une première période de folie avec Chelsea.

A ceux qui ne connaissaient pas Cole Palmer, il va rapidement falloir mettre vos fiches à jour. Car ce samedi, à l'occasion du match contre Brighton, le jeune attaquant anglais de Chelsea a frappé fort. En effet, le joueur transféré l'an dernier de Manchester City pour 47 millions d'euros a tout simplement marqué un quadruplé en 20 minutes (21e, 28e sur penalty, 31e et 41e) pour les Blues. C'est la première fois de l'histoire du championnat d'Angleterre qu'un même joueur marque quatre buts en une seule mi-temps.

The first player to score four goals in the first half of a Premier League match:



Cole Palmer. 🥶 pic.twitter.com/sFTzvmPiFP