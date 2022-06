Nouvelle accusation de viol contre Benjamin Mendy

L'ancien joueur français de Manchester City sera jugé en juillet prochain par un tribunal suite à des accusations de viol. Une nouvelle plainte s'était ajoutée récemment, mais a été gardée secrète jusqu'à ce mercredi.

Placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de janvier, après avoir passé plusieurs mois en détention, Benjamin Mendy passera devant un tribunal anglais à partir du 25 juillet prochain. Agé de 27 ans, le champion du monde 2018 est accusé de sept viols et d’une tentative de viol par six femmes qu’il aurait côtoyées lors de soirée à son domicile. Lors d’une audience préliminaire, la semaine dernière, Mendy a plaidé non coupable, mais ce mercredi on a appris qu’une nouvelle plainte pour viol avait été déposée contre le défenseur français de Manchester City. Ce dossier avait été évoqué lors de cette audience, mais le président avait imposé aux médias présents de garder le secret jusqu’à ce mercredi. Il fallait que Benjamin Mendy soit prévenu de cette plainte supplémentaire afin de pouvoir décider avec son avocat ce qu’il allait plaider.

