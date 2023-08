PL ‍: Nkunku forfait pour la reprise de la Premier League

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Touché au genou contre le Borussia Dortmund il y a deux jours, Christopher Nkunku est déjà forfait pour la première journée du championnat anglais.

Christopher Nkunku a été brisé dans son élan durant sa préparation avec son nouveau club de Chelsea. Buteur lors de ses deux premiers matchs, l’international français s’est blessé au genou contre le Borussia Dortmund à Chicago. Diminué au même genou que celui qui l’avait privé de la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France, l’ex-meneur de jeu du RB Leipzig est d’ores et déjà forfait pour le choc de la première journée de la Premier League entre Chelsea et Liverpool le 13 août prochain à Stamford Bridge.

⚽️ Christopher Nkunku est forfait pour le choc la première journée de Premier League contre Liverpool. Il pourrait revenir à la fin du mois. 🔵 https://t.co/PxERYFbSiJ — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 4, 2023

« Il est tombé dans l'action, ce qui était peut-être un penalty et il sent quelque chose dans son genou, mais nous espérons que ce n'est rien de grave. Nous espérons qu'il pourra revenir rapidement avec l'équipe. Nous avons besoin de quelques jours pour l'évaluer » avait confié Mauricio Pochettino à la sortie du match nul entre les Blues et le BVB aux Etats-Unis. Espérons pour Chelsea mais également pour l’Equipe de France que Christopher Nkunku s’en sortira avec plus de peur de mal et qu’il pourra vite reprendre la compétition et le fil de sa saison.