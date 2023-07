Nicolas Pépé humilié, son contrat à Arsenal résilié ‍?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Recruté pour 80 millions d’euros par Arsenal il y a quatre ans, Nicolas Pépé pourrait être libéré par les Gunners lors du mercato estival.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2024, Nicolas Pépé sera peut-être libre dans les jours à venir. Et pour cause, l’international ivoirien, qui sort d’un prêt plus que moyen à Nice (8 buts, 1 passe décisive) n’entre plus du tout dans les plans de Mikel Arteta. Du haut de ses 28 ans, le natif de Mantes-la-Jolie a épuisé toutes ses chances à Arsenal et selon toute vraisemblance, il ne sera pas conservé par le dauphin de Manchester City lors de la saison 2022-2023.

Nicolas Pépé poussé vers la sortie à Arsenal ?

C’est ainsi que selon les informations du Daily Mirror, Arsenal envisage très sérieusement de résilier le contrat de Nicolas Pépé à un an de la fin de son bail. Une humiliation totale pour l’attaquant aux 37 sélections avec la Cote d’Ivoire, quatre ans après un transfert record pour 80 millions d’euros en provenance de Lille. « Pour le moment, il se remet d’une blessure, c’est pourquoi il n'est pas avec le groupe » a simplement commenté Mikel Arteta dans les colonnes du tabloïd britannique. L’avenir de Nicolas Pépé à Arsenal s’obscurcit et les agents de l’ancien Niçois peuvent d’ores et déjà se mettre en quête d’un club susceptible de l’accueillir en tant que joueur libre dans les semaines à venir…