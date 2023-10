Newcastle recrute au Real Madrid, c’est une grosse surprise

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois désormais, Newcastle United a changé de galaxie. Racheté par l'Arabie saoudite, le club anglais a des moyens illimités.

A l'instar d'autres grands clubs européens comme Manchester City ou encore le PSG, Newcastle est lui aussi passé sous pavillon d'un pays du Golfe. L'Arabie saoudite avait flairé le bon coup en rachetant des Magpies en difficultés sportives mais qui peuvent bénéficier d'un grand soutien populaire. Depuis l'arrivée des Saoudiens, Newcastle ne fait pas de grosses folies malgré quelques dépenses majeures. Ce qui a changé, c'est bien le pouvoir d'attractivité. Pour n'importe quel joueur, la voie est désormais ouverte pour aller jouer dans un club qui paye très bien mais qui évolue aussi en Ligue des champions. Le Real Madrid pourrait en faire l'expérience l'hiver prochain.

Newcastle a flairé une très bonne affaire au Real Madrid

Selon les informations de la presse espagnole, Newcastle aurait fait de Dani Ceballos le remplaçant de Sandro Tonali, qui sera absent de nombreux mois à cause d'une addiction aux paris sportifs. Le milieu de terrain espagnol ne joue pas beaucoup au Real Madrid et pourrait être rapidement propulsé titulaire chez les Magpies, qui devront faire avec la concurrence d'Aston Villa dans ce dossier. Pour sécuriser Ceballos, encore sous contrat avec les Merengue jusqu'en 2027, il se dit que la direction de Newcastle est prête à envoyer 20 millions d'euros à Madrid. Pour rappel, l'international espagnol possède l'avantage de déjà connaitre le football anglais pour avoir évolué à Arsenal à 41 reprises. Son départ, le Real Madrid pourrait aisément faire avec compte tenu des milieux de terrain déjà présents. La somme reçue pourrait en plus être réinjectée pour se trouver un attaquant en attendant l'été prochain.