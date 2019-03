Dans : Premier League, Foot Europeen.

Longtemps passé par Arsenal, Wojciech Szczesny a quelques anecdotes à raconter sur ses anciens coéquipiers. Et bien évidemment, elles ne sont pas toutes flatteuses.

Les tacles du gardien ont notamment atterri sur Robin van Persie, l’ex-attaquant et capitaine des Gunners jugé « extrêmement arrogant parfois » dans un entretien accordé au média polonais Foot Truck. Le Néerlandais appréciera, tout comme le Biélorusse Alexander Hleb qui, malgré son talent, n’a pas eu la carrière attendue. Pour Szczesny, la raison est simple, le milieu actuellement au BATE Borisov « aimait boire », et pas seulement de l’eau…

Mais on a gardé le meilleur pour la fin, avec la punchline destinée à Samir Nasri. Souvent critiqué pour son attitude pendant sa carrière, le milieu de West Ham n’était pas non plus irréprochable à Arsenal. « Il s'est toujours pris pour une espèce de gangster, a raconté le portier de la Juventus Turin. On a tous connu quelqu'un comme ça à l'école. Quelqu'un qui a des amis forts et grands, ça lui faisait croire qu'il était cool. » A croire que William Gallas n'était pas le seul Gunner agacé par le comportement de Nasri.