MU ‍: Un milieu français au coeur du nouveau projet

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Cette saison, Manchester United alterne entre le bon et le mauvais. Plus souvent le second cas. Afin d'offrir plus de stabilité à son équipe, la direction anglaise vise un milieu de terrain français.

Actuellement sixième de la Premier League, Manchester United est toujours en course pour l'Europe, même si avec 8 points de retard sur Aston Villa, 4e, la Ligue des Champions semble difficile à accrocher. Le prochain mercato estival risque de marquer un tournant pour les Red Devils. Plusieurs joueurs devraient quitter le club, notamment Anthony Martial, qui est le joueur le plus ancien de l'effectif mais aussi Casemiro. Arrivé pour relancer l'entrejeu mancunien, le Brésilien a réalisé une bonne première saison mais depuis, il enchaîne les blessures et n'est plus au top de sa forme. L'ancien roc du Real Madrid devrait selon toute vraisemblance quitter le théâtre des rêves. Et d'après les renseignements de Fichajes, c'est Youssouf Fofana qui a de fortes chances d'avoir la lourde tâche de remplacer Casemiro.

Manchester United jette son dévolu sur Youssouf Fofana

Présent à l'AS Monaco depuis 2020, Youssouf Fofana s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 à son poste. Le joueur de 25 ans est fréquemment appelé par Didier Deschamps en équipe de France. L'ancien milieu de terrain de Strasbourg est en fin de contrat dans un an avec le club du Rocher, qui pourrait prendre la décision de le vendre cet été afin qu'il ne parte pas librement. Sur le site spécialisé Transfermarkt, Youssouf Fofana est évalué à 25 millions d'euros. Une somme largement à la portée de Manchester United pour confier les clés de son animation au milieu de terrain au vice-champion du monde. Néanmoins, le média espagnol affirme que la Juventus de Turin ainsi que le Paris Saint-Germain sont également dans le coup. Manchester United va devoir se montrer persuasif car sportivement, le club anglais a grandement perdu de sa superbe.