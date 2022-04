Maguire tacle Pogba au visage, la Premier League rigole

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Déjà malmené par les supporters de Manchester United, Paul Pogba a en plus eu droit à un traitement de faveur du pauvre Harry Maguire, le joueur anglais le frappant involontairement au visage.

Manchester United a remporté une précieuse victoire samedi contre Norwich, puisqu’elle permet aux joueurs de Ralf Rangnick de passer devant Arsenal et de revenir à seulement trois points de Tottenham, les deux clubs londoniens ayant perdu. Outre le triplé de Cristiano Ronaldo, la presse anglaise évoque ce dimanche les déboires de Paul Pogba, sifflé et insulté par ses propres fans au moment où les Canaries, menés 2-0, sont revenus à 2-2. « Tu n’es pas apte à porter ce maillot » ont chanté des supporters des Red Devils à destination du milieu de terrain français, lequel a été conspué quand il a cédé sa place à Juan Mata en seconde période, des insultes lui étant même lancées. Sans se départir de son calme, et quelques heures plus tard, Paul Pogba a commenté d’un sobre : « Une victoire très importante pour nous tous aujourd’hui ». Il est vrai que ce samedi a été « frappant » pour le Champion du Monde tricolore.

Pogba est dans le dur, mais que dire de Maguire

A l’heure du jeu, et sur un corner en faveur de Manchester United, Harry Maguire, pas particulièrement bon encore une fois, a maladroitement, mais de manière très spectaculaire, mis un coup de pied en pleine tête à Paul Pogba. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux, les performances du joueur anglais suscitant bien des critiques depuis plusieurs semaines aussi. « En une semaine, Maguire a marqué un but contre son camp, a couvert un adversaire qui aurait été hors-jeu sans lui et là il frappe Pogba au visage. C’est clairement un agent double qui travaille pour les autres clubs du Top 5 en Premier League », s’est esclaffé @OfficiaTravladd, un célèbre influenceur anglais. Si Paul Pogba fait l'objet de vives critiques, que dire d'Harry Maguire, certains consultants ayant demandé que l'international anglais soit un peu mis au repos par Manchester United pour se refaire une santé et surtout un moral.