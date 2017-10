MU : Quand Ferguson a rejeté Zidane pour garder Cantona

Dans : Premier League, Mercato.

Avant de devenir l'idole du football français, de la Juventus et du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait pu enflammer Old Trafford sous le maillot de Manchester United, selon une anecdote racontée par Martin Edwards.

Actuellement en train de promouvoir son autobiographie, « Red Glory », l'ancien prédisent de MU vient de révéler une croustillante information sur son passage chez les Red Devils. Patron de United entre 1980 et 2002, Edwards a failli recruter un certain Zinedine Zidane en 1995. Alors du côté des Girondins de Bordeaux, la valeur montante du football français est signalée et détectée par la cellule de recrutement mancunienne. Mais malgré ce flash pour le milieu offensif de 23 ans, Manchester avait finalement décidé de faire confiance à Eric Cantona, qui a prolongé son contrat après neuf mois de suspension pour son tacle à la gorge sur un supporter de Crystal Palace.

« Les Kershaw, notre responsable du recrutement, me disait qu'on devrait s'intéresser à Zidane, quand il était à Bordeaux, et j'en ai donc parlé à Alex Ferguson. Alex m'a répondu qu'Eric Cantona lui avait déjà parlé de Zidane, mais il estimait que Zidane jouait au même poste qu'Eric. Après être allé en France pour convaincre Eric de prolonger chez nous, suite à l'incident de Crystal Palace, Alex a senti que s'il recrutait Zidane, cela pourrait affecter la position d'Eric, donc il a préféré garder Eric », a déclaré, sur le site de MU, l'ancien président des Red Devils, qui n'a pas regretté son choix de garder Cantona puisque l'attaquant tricolore avait remporté le doublé Championnat - Cup en 1996, et cela même si Zidane est devenu le meilleur joueur du monde quelques années plus tard...