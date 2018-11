MU : Mourinho ose fanfaronner, il se fait lyncher par Dugarry

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Il ne vaut mieux pas être dans le viseur de Christophe Dugarry quand le champion du monde 1998 se lâche.

Excédé par le jeu pratiqué par Manchester United depuis que José Mourinho est en place, le consultant de RMC s’est lâché sur le technicien portugais. Ce dernier possède une défense quasiment imparable, expliquant à tous ceux qui le critiquent son copieux palmarès et sa régularité au plus haut niveau. Mais cela ne tient pas une seconde face à un Christophe Dugarry déchainé, et pour qui le « Special One » a totalement tué la magie de Manchester United ces derniers mois.

« C’est insupportable ! Il a saccagé ce club, quand tu les vois encore jouer mardi, c’est catastrophique, c’est nul. Alors que Manchester, on se souvient tous de Roy Keane, Beckham… tous les grands joueurs, ça jouait le jeu offensif. C’était beau et passionnant. Old Trafford c’était le “Théâtre des Rêves”, là c’est le “Théâtre des Cauchemars” avec ce type. C’est un truc de fou. Ce qu’il n’a pas compris, c’est qu’on n’en a rien à foutre de ses titres, on veut juste des émotions et voir du beau football, ce qu’il est incapable de nous procurer. Mais ça il ne s’en rendra pas compte tellement il a un boulard incommensurable. Qu’est-ce qu’on s’en fiche de ce que tu as gagné mec ! », a balancé l’ancien joueur du FC Barcelone et de Bordeaux notamment, pour qui l’excuse des trophées ne justifie pas le jeu décevant pratiqué par les Red Devils depuis des mois.