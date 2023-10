MU ‍: Le Qatar avoue s’être fait arnaquer par les Glazer

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le Qatar ne rachètera pas Manchester United, et l'annonce dans ce sens a été faite il y a une semaine après une dernière offre. L'Emirat estime s'être fait balader pendant des mois par la famille Glazer pour une raison précise.

Voilà désormais plusieurs mois que Manchester United est en vente, et que le Qatar lui tourne autour pour réaliser une énorme opération. Mais même en proposant plus de deux fois le prix demandé par la famille Glazer qui détient le club de Premier League, jamais le Cheikh Jassim n’a eu le feu vert pour négocier le rachat du club anglais. Une grande déception après des mois de discussions et qui va profiter à Jim Ratcliffe. Le milliardaire anglais, également propriétaire de l’OGC Nice, va être autorisé à racheter une partie des Red Devils, soit 25 %, pour un montant de 1,6 milliard d’euros. Une issue qui était celle voulue par la famille Glazer, a dénoncé le membre de la famille royale qatarie, pour qui il n’a en fait jamais été question de vendre l’intégralité du club contrairement à ce qui avait été annoncé. Une vraie arnaque destinée à faire monter le prix des parts, selon le Cheikh Jassim.

MU n'était finalement pas vraiment à vendre

Dans une lettre adressée aux propriétaires de Manchester United, le membre de la famille royale a expliqué officiellement son mécontentement, une semaine après s’être retiré formellement des négociations. Selon Sports Zone, l’un des passages clés de cette lettre est l’accusation du Sheikh Jassim et le fait que, selon lui, les Glazer n’ont « jamais voulu vendre Manchester United et l’ont utilisé pour augmenter la valorisation du club ». L’état gazier a clairement l’impression d’avoir permis à Manchester United de faire monter les enchères, et que la famille américaine propriétaire de MU n’a jamais eu l’intention de vendre le club dans son intégralité. C’est en tout cas mission quasiment accomplie pour le club anglais, qui va être dirigé désormais par Jim Ratcliffe, grand argentier et grand fan du club depuis son enfance, même s’il n’aura que 25 % des parts. Une façon de conserver la mainmise sur une éventuelle vente un jour, tout en laissant le champ libre alors que les Glazer sont très contestés par les supporters mancunciens.