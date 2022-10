MU : Cristiano Ronaldo dérape, il trouve un avocat bidon

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo a dérapé lors du match entre Manchester United et Tottenham en regagnant les vestiaires avant la fin de la rencontre.

Le divorce semble consommé entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Et pour cause, CR7 a quitté le banc des remplaçants, cinq minutes avant la fin du match de Premier League contre Tottenham cette semaine. Un comportement intolérable aux yeux de son entraîneur Erik Ten Hag, qui a exclu la star portugaise pour le match de ce week-end face à Chelsea. En attendant de savoir comment le dossier va évoluer, certains proches de Cristiano Ronaldo tentent de le défendre. C’est par exemple le cas de Nani, ancien coéquipier de CR7 à Manchester United et avec la sélection portugaise. Mais dans une interview accordée à BeInSports, Nani a été plutôt maladroit pour venir en aide à son ancien partenaire.

Nani défend maladroitement Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Je n’ai pas vu Cristiano Ronaldo quitter le terrain. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé à ce moment-là. Mais peut-être qu’il a eu simplement besoin d’aller aux toilettes. Je n’en sais rien… Mais tout le monde sait que c’est un grand professionnel. Il travaille très dur pour être sur le terrain. Il y a peut-être un peu de frustration de ne pas avoir la possibilité de jouer. Mais c’est son désir, être sur le terrain. Je pense que cet épisode n’est pas grave parce qu’il avait forcément une raison, je ne la connais pas » a lancé Nani afin de défendre Cristiano Ronaldo alors que de toute évidence, CR7 n’avait aucune bonne excuse pour quitter le banc, sans quoi les dirigeants de Manchester United ne l'auraient pas sanctionné. En se comportant de la sorte, et même s’il s’est excusé pour son attitude sur Instagram, Cristiano Ronaldo s’est mis à la faute et ce vendredi en Angleterre, on en vient à se demander si l’attaquant de 37 ans reportera les couleurs de Manchester United.