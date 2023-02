MU après le PSG, le Qatar a tout prévu

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Déjà propriétaire du Paris SG, le Qatar compte racheter Manchester United ce vendredi. L'offre surpasse celle des concurrents, et l'Emir ne craint pas une seconde d'être inquiété par l'UEFA pour une éventuelle double propriété.

12 ans après avoir racheté le PSG, le Qatar se prépare à frapper un deuxième énorme coup dans le football européen. Légitimisé par l’organisation de la Coupe du monde en 2022, l’Emirat a envie de jouer dans la cour des grands et cela veut dire avoir un pied à terre en Premier League. Jusqu’à il y a deux semaines, il était à peine question du Qatar quand de potentiels repreneurs étaient évoqués pour le club de Manchester United. Désormais, à quelques heures de la date butoir pour la réception des offres, prévue ce vendredi 17 février avant 22h00, l’état du Golfe a déposé une offre colossale pour racheter l’un des emblèmes du Royaume. Le club, ses installations, et même son stade sont donc en vente pour un prix estimé par les propriétaires à 5 milliards d’euros.

Le Qatar persuadé de plier l'appel d'offres

La proposition dépasse les 4 milliards d’euros, et selon les journalistes bien informés de la presse britannique, elle surpasse surtout assez largement les montants des autres parties intéressées. La confiance est totale au sein des investisseurs qataris sur la réussite de leur offre, au point que le rachat pourrait très vite être officialisé, avant la fin du mois de février selon le journaliste Mike Keegan du Daily Mail. Un processus éclair quand on sait que l’Arabie Saoudite a du attendre plusieurs mois avant d’avoir le feu vert des autorités anglaises pour racheter Newcastle. Mais le Qatar est désormais bien implanté en Europe, et possède d’une image redorée par la récente Coupe du monde et sa plus grande ouverture au monde occidental.

Manchester United sale latest:

- Qatar will make their offer tomorrow

- Sale could be completed by end of next month

Full story @mailsport shortly #mufc — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) February 16, 2023

Finalement, le seul point d’achoppement, et il est de taille, reste l’implication de l’état du Qatar dans ce rachat. L’Emir du Qatar, via ses fonds souverains, est propriétaire du PSG par le biais de QSI, qui est une filiale de QIA, le fonds d’investissement de l’Emirat. Depuis quelques jours, le mot d’ordre est passé pour que ce soit bien stipulé que les investisseurs qataris qui vont racheter Manchester United sont d’ordre totalement privés, et qu’ils n’ont aucun rapport avec les agences officielles d’investissement de l’Emirat. Ce que plusieurs organisations indépendantes contestent déjà, l'Emir du Qatar et sa famille ayant la gestion des revenus du pays.

L'Emir ne craint rien pour le PSG

Tout rapprochement est proscrit, sachant qu’il va falloir convaincre l’UEFA que le propriétaire du PSG et celui de Manchester United, si le rachat devait se finaliser, n’ont absolument rien en commun en ce qui concerne l’origine des fonds financiers. C’est la grande ambition de l’Emir Al-Thani, venu en Europe ces derniers jours et qui entend persuader que le Paris SG et Manchester United, en cas de rachat, n’ont absolument pas de lien direct au niveau des propriétaires ou des fonds monétaires. Les rivaux du PSG en France, et de MU en Angleterre, ont déjà tagué l’UEFA sur les réseaux sociaux, en demandant à l’instance européenne de ne pas se laisser avoir par quelques sociétés écrans ou prête-noms laissant à penser que l’Emir du Qatar n'est absolument pas concerné par le possible rachat des Red Devils. Ça promet pour la suite…