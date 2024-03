Mourinho et Abramovitch réclamés d'urgence à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Chelsea s'est encore contenté d'un nul (2-2) ce samedi à Brentford et les Blues s'installent en plein milieu du classement de Premier League. Les supporters du club londonien commencent à s'énerver.

La déprime commence à faire des dégâts chez les fans de Chelsea, et les effets s'en font ressentir dans l'ambiance mise par ces supporters, que ce soit à Stamford Bridge ou en déplacement. En voyage ce samedi au Brentford Community Stadium, la tribune réservée aux Ultras des Blues a fait du bruit, mais probablement pas celui que souhaite entendre Todd Boehly, le propriétaire américain de Chelsea. Car pendant la rencontre, qui s'est soldée par un 2-2, ces supporters ont réclamé le départ immédiat de l'entraîneur argentin et celui de l'Américain qui a repris le club après le départ forcé de Roman Abramovitch, suite à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Pire encore, des chants ont été lancés pour réclamer le retour du milliardaire russe, expulsé d'Angleterre et dont les biens ont été saisis compte tenu de sa proximité avec Vladimir Poutine.

Mourinho et Abramovitch de retour, fureur à Chelsea

⏰ Des chants à la gloire d’Abramovitch et Mourinho sont entendus par les supporters du club au stade.#BRECHE #LiveChelseaFrance pic.twitter.com/XQRuT8i4TV — Chelsea FR (@ChelseaFrance) March 2, 2024

De même, les fans ont également chanté à la gloire de José Mourinho, actuellement libre depuis qu'il a été viré de l'AS Rome et dont certains espèrent qu'il pourrait revenir sur le banc à Stamford Bridge, même si ces dernières saisons le Special One a perdu de sa magie, les résultats de Mauricio Pochettino ont tellement mis à bout de nerfs les groupes de supporters de Chelsea qu'ils sont prêts à faire revenir José Mourinho sans délai. A priori ce n'est pas au programme de Todd Boehly, lequel soutient coûte que coûte l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Autrement dit, ce n'est pas demain la veille que le duo Mourinho-Abramovitch reviendra chez les Blues, mais cela en dit sur l'exaspération des fans d'un club qui se cherche depuis que le propriétaire russe a été viré. Et cela malgré l'énorme somme d'argent dépensé par le nouveau propriétaire pour redresser la barre.