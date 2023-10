Messi et Haaland, Guardiola annonce deux Ballons d’Or

A dix jours de la cérémonie du Ballon d’Or, Pep Guardiola a été interrogé sur l’identité du futur vainqueur. Le manager de Manchester City serait ravi de voir son attaquant Erling Haaland sacré. Mais l’Espagnol ne peut pas s’empêcher de soutenir son ancien joueur Lionel Messi.

La mèche serait déjà vendue. Bien avant la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, il se murmure que Lionel Messi aurait été informé de son huitième sacre à venir. Quoi qu’il en soit, l’information ne peut pas être considérée comme officielle. De nombreux acteurs seront donc invités à donner leur favori pour le vainqueur de l’édition 2023. C’était par exemple au tour de Pep Guardiola ce vendredi. Mais le manager de Manchester City, partagé entre son attaquant Erling Haaland et Lionel Messi, son ancien joueur qu’il adore, n’a pas su choisir.

🗣️ "The worst season for Messi is the best for the rest of the players!"



🏆 Pep Guardiola discusses the Ballon d'Or battle between Haaland and Messi



📺 https://t.co/zyMVgtaA3i