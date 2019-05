Mercato : Chelsea réclame 150ME au Real Madrid pour Hazard !

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid semblait suivre tranquillement son cours, l'international belge des Blues ayant obtenu un bon de sortie de ses dirigeants. Mais à priori, il y a eu un sérieux coup de frein dans les négociations entre le club londonien et son homologue madrilène. En effet, alors que Florentino Perez et Zinedine Zidane était prêts à payer 100ME pour Eden Hazard, qui est à un an de la fin de son contrat, Chelsea a fait savoir au Real Madrid qu'il fallait mettre 50ME, soit donc 150ME, de plus pour s'offrir celui qui avait quitté Lille pour Chelsea en 2012 moyennant 35ME.

Sky Sports UK, qui révèle ce samedi le tarif exigé par le prochain finaliste de l'Europa League, précise que du côté des dirigeants russes de Chelsea, on est déterminé à ne faire aucun cadeau au Real Madrid lors des négociations. « Chelsea n’a aucune pression et aucune obligation pour vendre Eden Hazard et les négociations concernant un transfert sont actuellement gérées par la directrice des Blues, Marina Granovskaia », précise le média anglais. Autrement dit, Eden Hazard, qui avait promis de s'exprimer sur son avenir après la finale de l'Europa League contre Arsenal, devra probablement patienter encore un peu.