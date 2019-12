Mercato : Rabiot la bonne pioche d'Arsenal au mercato ?

Dans : Premier League.

Récemment nommé manager d’Arsenal, Mikel Arteta a choisi les pistes à creuser sur le marché des transferts. Parmi elles, Adrien Rabiot plaît à l’Espagnol.

Troisième manager d’Arsenal cette saison, après Unai Emery et l’intérimaire Fredrik Ljunberg, Mikel Arteta arrive dans une situation périlleuse. En tant qu’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, le jeune technicien travaillait avec l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Mais du côté des Gunners, le groupe possède beaucoup moins d’atouts. Autant dire que l’ancien milieu de terrain a dû réclamer de solides garanties concernant le marché des transferts. Arteta est sûrement arrivé avec une short-list déjà prête où l’on retrouve apparemment le nom d’Adrien Rabiot. En effet, The Times indique que le coach londonien souhaite attirer le relayeur de la Juventus Turin en prêt.

Rappelons que le Français bénéficie d’un temps de jeu très limité chez les Bianconeri, ce qui n’a pas échappé à Arteta. Ce dernier voudrait donc convaincre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain de le rejoindre du côté de l’Emirates Stadium. Reste à savoir quelle sera la décision de Rabiot, probablement agacé par sa situation à la Juve. Mais le plus difficile pour Arsenal sera peut-être de faire craquer la Vieille Dame et Maurizio Sarri. S’il n’utilise sa recrue estivale que rarement depuis le début de la saison, l’entraîneur turinois croit en son renfort et souhaite le conserver afin de suivre son adaptation à la Serie A.