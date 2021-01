Mercato : Mateta vendu 18 ME en Angleterre ?

Dans : Premier League.

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, qui a finalement privilégié la piste Milik, l’attaquant français Jean-Philippe Mateta devrait quitter Mayence cet hiver.

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais ne rejoindra pas Marseille, mais il ne devrait pas pour autant rester à Mayence. En effet, Sky Sports annonce ce mardi après-midi que Crystal Palace est en négociations avancées avec le club de Bundesliga pour le transfert de l’attaquant français de 23 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Eagles vont casser leur tirelire pour s’attacher les services du n°9 de Mayence. Effectivement, un accord serait proche d’être trouvé pour un prêt payant (3 ME) de 18 mois avec obligation d’achat à hauteur de 15 ME si Jean-Philippe Mateta dispute au moins quinze matchs. Un transfert qui ne manquera pas de faire réagir en Angleterre, d’autant que Crystal Palace collectionne les attaquants avec Ayew, Zaha, Batshuayi ou encore Benteke.