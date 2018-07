Mercato : Liverpool craque et s'offre Alisson pour un prix record, 75ME !

Dans : Premier League, Mercato, Serie A.

Toutes les sources anglaises et italiennes le confirment ce mercredi après-midi, Liverpool a décidé de faire d'Alisson Becker, le gardien international brésilien de l'AS Rome, le portier le plus cher du monde. En effet, les Reds ont finalement accepté de lâcher l'incroyable et historique somme de 75ME pour recruter Alisson Becker, lequel n'aura aucun mal à faire oublier le pauvre Loris Karius, auteur de deux toiles énormes lors de la finale de la Ligue des champions en mai dernier contre le Real Madrid. Alisson est attendu dans les prochaines heures en Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.

Arrivé à la Roma en 2016 en provenance du club brésilien du SC Internacional pour 8ME, Alisson Becker avait encore trois ans de contrat avec le club italien. Son nom avait également été cité du côté du Paris SG, avant que Gianluigi Buffon ne rejoigne le PSG. Pour le remplacer, les dirigeants de l'AS Rome pensent notamment à Alphonse Aréola. Nul doute qu'avec le pactole annoncé, ils auront les moyens de trouver un successeur à Alisson.