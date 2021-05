Mercato : Giroud est gratuit, la Turquie en rêve

Dans : Premier League.

En fin de contrat au mois de juin, Olivier Giroud n’est pas certain de recevoir une offre de prolongation de la part de Chelsea.

Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel lors des débuts de l’entraîneur allemand à Chelsea, l’international tricolore est désormais cantonné au banc des remplaçants. Et pour cause, Thomas Tuchel a trouvé son animation offensive et Olivier Giroud n’en fait pas partie. L’ancien attaquant des Blues est notamment victime des bonnes prestations de Timo Werner, de Mason Mount et de Kai Havertz en attaque. C’est ainsi qu’un départ est envisageable, ce dont souhaite profiter le Fenerbahçe selon les informations de Fanatik.

Le média turc croit savoir que le club dans lequel évolue notamment Luiz Gustavo est très intéressé par l’idée de récupérer Olivier Giroud pour zéro euro lors du prochain mercato. Tout sauf une surprise quand on sait que les géants de Turquie n’ont jamais de quoi payer de grosses indemnités de transfert, mais ne rechignent en revanche jamais lorsqu’il est question de distribuer des gros salaires. Olivier Giroud, qui disputera l’Euro cet été malgré son manque de temps de jeu, se laissera-t-il tenter par une aventure en Turquie, lui qui est réticent à l’idée de quitter l’Angleterre depuis de longues années ? Tout dépendra des autres offres que le buteur des Bleus aura entre les mains cet été…