Ang : Chelsea veut le prolonger, Giroud n'y comprend rien

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud n'envisage pas de prolonger à Chelsea malgré une offre de prolongation.

Habitué à démarrer les saisons sur le banc des remplaçants, Olivier Giroud a toujours fait preuve d'un mental d'acier pour finalement obtenir du temps de jeu. En début de saison encore, boycotté par Frank Lampard, il avait su répondre présent lorsque le coach anglais a fait appel à lui, inscrivant notamment un quadruplé en Ligue des Champions sur la pelouse de Séville. Pourtant, à 34 ans, l'attaquant semble avoir cette fois-ci envie de tourner la page. Nizaar Kinsella, journaliste pour Goal, explique que le champion du monde ne croit plus à un revirement de situation avec Chelsea.

Giroud déterminé à partir

« Olivier Giroud réfléchit à nouveau à son avenir et Chelsea n'a aucun moyen de l'empêcher de partir. Il y a maintenant le sentiment qu'il n'aura jamais plus qu'un petit rôle à Stamford Bridge » a écrit le journaliste spécialisé. Il est vrai que depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, le Français est encore un peu plus descendu dans la hiérarchie. L'ancien entraîneur du PSG lui préfère Timo Werner et Kaï Havertz, bien que ce dernier ne soit clairement pas un véritable numéro 9. Tammy Abraham, lui aussi en difficulté depuis l'arrivée du technicien allemand, est toutefois considéré par Chelsea comme un joueur d'avenir, du haut de ses 23 ans. Dans cette situation, Olivier Giroud ne comprend pas la volonté du club de le prolonger, et il est très peu probable de le voir évoluer avec les Blues la saison prochaine. L'objectif de l'international français est désormais de briller à l'Euro, pour ce qui pourrait être sa dernière compétition internationale. Courtisé par certains clubs français lors de la dernière intersaison (OM, OL, Bordeaux), l'ancien montpelliérain pourrait voir d'un bon oeil un retour en Ligue 1, même si un départ vers un autre club anglais (Everton, West Ham) ou en Italie est plus probable (Juventus).