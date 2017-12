Mercato : Giroud à l'OM, une décla qui change tout

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato, OM.

Suite au match nul d'Arsenal à Southampton dimanche (1-1), Arsène Wenger a encore une fois confirmé sa volonté de garder Olivier Giroud jusqu'à la fin de la saison.

Olivier Giroud est prévenu. S'il veut participer à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, le buteur va devoir gagner du temps de jeu en club. Pour cela, un départ au prochain mercato hivernal semblait inéluctable, sachant qu'Arsène Wenger titularise toujours Alexandre Lacazette à la pointe de son attaque, alors que le nom de Giroud circule toujours du côté de l'Olympique de Marseille. Malgré ce rôle ingrat, l'ancien joueur du MHSC continue de scorer. Dimanche, Giroud a une nouvelle fois été décisif. Entré en jeu à la 72e minute face aux Saints, il a effectivement égalisé dans les toutes dernières minutes pour offrir un point important aux Gunners. Et ça, Wenger n'est pas prêt de l'oublier. C'est donc pour cette raison que le technicien français a promis plus de titularisations à Giroud.

« Il va débuter plus de matchs. Il est important pour nous. Pourquoi devrions-nous perdre un joueur important ? C'est à nous de décider. La question qui se pose toujours est la suivante : "Pourquoi un joueur qui est bon ne joue pas ?". Parce que si vous le prenez, un autre bon ne jouera pas, c'est aussi simple que ça. Et il a la bonne attitude », a lancé, en conférence de presse, Wenger, qui tente donc le tout pour le tout pour retenir Giroud à Arsenal, alors que l'attaquant de 31 ans envisage de partir cet hiver, et qu'en plus de l'OM, West Ham ou Crystal Palace souhaitent le relancer.