Mbappé et Neymar à MU, le mercato made in Qatar le fait trembler

Manchester United est plus proche que jamais de passer sous pavillon qatari. De quoi ouvrir la porte à de gros transferts chez les Red Devils. On murmure le nom de Neymar et pourquoi pas aussi Kylian Mbappé ? Un double transfert qui n'enchanterait pas Louis Saha.

Le Qatar avait déjà bouleversé la hiérarchie européenne et les transferts en 2011 après avoir racheté le PSG. Cela pourrait être encore plus important dans les prochaines semaines, si le projet du Cheikh Jassim ben Hamad al-Thani se concrétisait à Manchester United. Le cousin éloigné du propriétaire du PSG veut mettre la main sur les Red Devils et il est tout proche d'y arriver. Sa dernière offre de rachat était de 5,8 milliards d'euros. S'il met la main sur Manchester United, on aurait un nouvel acteur capable de dynamiter le mercato. Pas encore racheté, le club mancunien est déjà annoncé sur la piste de Neymar. Pourrait-il aussi recruter Kylian Mbappé ?

Mbappé-Neymar, un duo néfaste au collectif

On peut se le demander alors que le Français veut quitter le PSG à la fin de son contrat en 2024. Les Parisiens n'aimeraient pas le voir rejoindre le Real Madrid. Mais, il n'en serait pas de même pour le Manchester United version Qatar. Cela garantirait un transfert élevé pour le club parisien et cela offrirait un projet intéressant au joueur, lequel se frotterait à la Premier League et au City d'Erling Haaland. Un transfert voire un double transfert de rêve avec Neymar et Mbappé ? Pas sûr du tout pour Louis Saha. L'ancien attaquant des Red Devils craint que les deux stars ne viennent gêner le travail d'Erik Ten Hag basé sur un collectif puissant.

🚨🚨| BREAKING:



PSG are ready to SELL Kylian Mbappé to Manchester United this summer after the Qatari Sheikh Jassim takes over the English club from the Glazers family. 🔴 [@MirrorFootball] #mufc pic.twitter.com/JejbHG5zSh — Fabrizo Romano (@FabrizoRomanoz) June 18, 2023

« Neymar et Mbappé ont un profil similaire : ce sont des superstars qui amènent beaucoup de distractions et de situations auxquelles le manager doit faire face. Ils viennent avec de grands entourages et beaucoup de presse qui les suivent et ils nécessitent beaucoup de gestion. Ce n'est pas le meilleur choix pour le Manchester United de Ten Hag. Il agit avec une discipline solide, de la cohérence et veut donner la priorité à l'équipe. Neymar et Mbappé sont deux des joueurs les plus talentueux du monde, mais un transfert à United les obligerait à s'adapter et à suivre les règles de l'équipe, plutôt que d'imposer leur propre style », a t-il analysé auprès du site Compare.bet. Une crainte confirmée par les tensions entre Cristiano Ronaldo et l'entraîneur mancunien l'année passée. Toutefois, Ten Hag pourrait-il refuser un joueur comme Kylian Mbappé qui, à 24 ans, n'a jamais semblé aussi fort et dominant sur la planète football ?