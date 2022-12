Manchester United vendu au Qatar ?

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques semaines, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 17 ans, a pris la décision de mettre en vente de club mancunien. Selon la presse anglaise, les dirigeants américains sont entrés en contact avec plusieurs investisseurs pour racheter le club.

Manchester United est toujours dans le flou. Après des résultats sportifs mauvais, une gestion des finances et des transferts catastrophiques, les Red Devils ont dû gérer l'épineux cas Cristiano Ronaldo. Si le Portugais a résilié son contrat à l'amiable avec la direction, la popularité du club a été touchée. Désormais, les propriétaires de Manchester United ont annoncé vouloir vendre le club 20 fois champion d'Angleterre. Selon les informations du journal The Athletic, la famille Glazer a discuté avec des investisseurs au Qatar et en Arabie saoudite. Des négociations ont même déjà été entamées pour la vente de Manchester United avec différents fonds d'investissement.

Manchester United, une vente à plusieurs milliards d'euros ?

Le journal Express affirme que les dirigeants mancuniens espèrent finaliser une vente d'ici la fin du premier trimestre de 2023. Le groupe Raine occupe la place de conseiller financier de Manchester United et de la famille Glazer. La banque d'affaires internationales a estimé le club entre 6,8 milliards et 8 milliards d'euros. Une somme très importante et qui constituerait la plus grosse vente de l'histoire pour un club de football. Manchester United n'est pas le seul club anglais à vendre puisque Liverpool est également sur le marché. Cinquième de Premier League pendant cette trêve internationale, Manchester United doit tout d'abord se replacer en championnat et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, afin d'attirer de nouveaux investisseurs. Après avoir racheté le PSG il y a 11 ans, le Qatar s'attaque désormais au marché anglais afin d'étendre son empire sur le football. Reste à savoir si les Glaver vont rapidement lâcher les Red Devils.