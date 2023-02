Manchester United sous pavillon qatari, la rumeur enfle

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Tandis que la famille Glazer souhaite vendre Manchester United, un groupe d’investisseurs qataris est à l’affût.

La vente de Manchester United est un feuilleton très suivi en Angleterre où chaque semaine, le nom d’un nouvel acheteur potentiel est évoqué. Ces dernières semaines, Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et de l’OGC Nice, a de nouveau été cité. Ce mercredi, une rumeur enfle et fait beaucoup de bruit puisque selon les informations du Daily Mail, des investisseurs venus du Qatar devraient prochainement formuler une grosse offre pour s’offrir Manchester United. Actuel propriétaire du club, et cela depuis 2005, la famille Glazer réclame la coquette somme de sept milliards d’euros pour vendre son club, une somme qui ne serait pas de nature à effrayer le groupe d’investisseurs qataris, prêt à tout pour s’offrir un club de la renommée de Manchester United. Il est toutefois capital de préciser qu’il ne s’agirait pas des mêmes investisseurs qataris que ceux ayant acheté le Paris Saint-Germain.

Des investisseurs qataris veulent acheter Manchester United

« Il y a des fonds importants disponibles. Ces gens sont sérieux » confie une source proche du dossier au Daily Mail, avant de poursuivre. « Ils veulent s'assurer que United est là où il devrait être et sont convaincus que leur offre sera la plus solide. Ils veulent renforcer l'équipe pour les remettre au sommet, mais ils veulent aussi que ce soit pour le bien de la communauté. Ils veulent aussi s'appuyer sur le succès de la Coupe du monde. Ils reconnaissent que Manchester United est le plus grand club de football du monde, les joyaux de la couronne, et il y a une détermination inébranlable à l'acheter et à l'amener là où il devrait être » détaille cette source. Autant dire que les investisseurs qataris semblent prêts à mettre le paquet pour racheter Manchester United et faire des Red Devils, comme ce fut le cas par le passé, un monstre européen qu’il n’est plus depuis trop longtemps.