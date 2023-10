Manchester United recalé, Zidane a peur de se planter

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours libre sur le marché des entraîneurs, Zinedine Zidane attend le bon projet pour se relancer. Le Français a pourtant reçu de nombreuses propositions, y compris celle de Manchester United qui pourrait bien revenir à la charge. Mais l’Angleterre et le défi proposé par les Red Devils ne semblent pas l’intéresser.

Plus de deux ans après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a toujours pas rebondi. L’entraîneur français a pourtant assuré qu’il souhaitait retrouver un banc. Mais pour le moment, aucun projet présenté ne l’a convaincu d’interrompre son repos. L’ancien meneur de jeu a bien été sollicité par le Paris Saint-Germain et par Manchester United, qui pourrait bien revenir à la charge dans les mois à venir.

Zidane n'est pas intéressé

En effet, les Red Devils vivent un début de saison compliqué sous les ordres d’Erik ten Hag. Il ne serait pas étonnant de voir le Néerlandais licencié avant la fin de l’exercice. Mais pour le consultant Louis Saha, le club mancunien aura du mal à convaincre un Zinedine Zidane peu attiré par la Premier League, et peut-être refroidi par l’ampleur du travail à effectuer du côté d’Old Trafford. « Zinedine Zidane a été associé à Manchester United auparavant mais c'est une légende du football et il veut prendre son temps », a commenté l’ex-attaquant interrogé par Goal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« Il a eu beaucoup d'opportunités, avec des clubs comme le Paris Saint-Germain, et on avait entendu son nom du côté de Manchester United avant. J'ai vu des informations selon lesquelles il ne serait pas intéressé à l'idée de venir en Premier League, donc je serais surpris si les choses avaient changé dans ce sens. Manchester United reste l'un des clubs les plus attractifs mais c'est difficile d'accepter de venir et d'avoir le succès qu'on attend tous. C'est le plus gros défi. S'il veut venir, ça ne dépend que de lui », a conclu Louis Saha, pessimiste sur ce dossier.