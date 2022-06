Manchester United : Cristiano Ronaldo capitaine, l’erreur à éviter

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag va laisser son groupe élire le capitaine pour la saison prochaine. De par son statut, l’attaquant Cristiano Ronaldo peut logiquement prétendre au brassard. Mais la possible désignation du Portugais fait déjà réagir en Angleterre.

Après une saison complètement ratée, Manchester United devra opérer de nombreux changements. Le club mancunien va poursuivre sur sa lancée après la nomination du nouveau manager Erik ten Hag qui, en plus des renforts attendus sur le marché des transferts, choisira ses principaux relais dans le vestiaire. A commencer par le capitaine de son équipe. Il n’est pas du tout certain que le défenseur central Harry Maguire conserve le brassard, lui qui sort d’un exercice très compliqué sur le terrain, mais aussi en dehors à cause des critiques et de la menace de mort reçue.

Ronaldo ne part pas favori

Alors qui pour succéder à l’international anglais ? Apparemment, Erik ten Hag a l’intention de laisser son groupe choisir le prochain capitaine. Le statut de Cristiano Ronaldo pourrait donc convaincre ses coéquipiers. Mais pour l’ancien attaquant Frank McAvennie, nommer le Portugais capitaine serait une énorme erreur. « (Laisser les joueurs choisir) C'est une décision étrange, a réagi l’observateur britannique pour Football Insider. Pourquoi est-ce qu'ils écoutent les joueurs, comment pouvez-vous organiser un vote ? La plupart des joueurs ne seront pas là la saison prochaine. »

🚨 Erik Ten Hag will remove Manchester United's captain's armband from Harry Maguire and give it to David De Gea.



(Source: @MENnewsdesk) pic.twitter.com/US5FcodvyG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 29, 2022

« Cristiano Ronaldo ne peut pas obtenir le brassard parce qu'il ne sera plus là la saison suivante, a prévenu Frank McAvennie. Je pense que Bruno Fernandes a la personnalité idéale. Il serait parfait. Il y a beaucoup de joueurs dont Manchester United doit se débarrasser, donc pourquoi seraient-ils autorisés à voter ? Le manager doit faire un choix. Impose ton autorité s'il y a un conflit entre les joueurs. » Selon la presse anglaise, le vestiaire de Manchester United serait parti pour confier le brassard au gardien David De Gea, peut-être le meilleur Red Devil cette saison.