Manchester City humilie United et Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

11e journée de Premier League

Old Trafford

Manchester City bat Manchester United : 2 à 0

Buts : Bailly (7e csc), Silva (45e) pour Man City

Le derby de Manchester a tourné à la démonstration pour l'équipe de Pep Guardiola, et sans un grand De Geo, United aurait pris nettement plus cher.

On attendait beaucoup entre les Red Devils version Cristiano Ronaldo, et les Citizens de Pep Guardiola, mais finalement Manchester City a mis directement Old Trafford en veilleuse. Dès les premières minutes, De Bruyne et ses coéquipiers collaient une pression colossale sur le but de De Gea, mais il fallait attendre un geste malheureux de Bailly pour voir le portier de United s’incliner (0-1, 7e). Même si Cristiano Ronaldo se procurait une seule occasion en 45 minutes, le gardien de but de Manchester United multipliait les exploits face aux attaquants de City et maintenait sa formation en vie. Mais juste avant la pause, et après une incroyable bourde de sa défense, De Gea était un peu fautif sur le but de Bernardo Silva (0-2, 45e).

La seconde période était dramatique pour Manchester United, la formation de Solskjaer étant incapable de stopper City, qui était à la limite de jouer à la passe à 10 sous les hourras des supporters citizens, qui lançaient des chants moqueurs à destination du coach norvégien de leur rival. Et cette fois, CR7 n’a même pas laissé envisager un retournement de situation, la star portugaise étant transparente. De Gea était même heureux de ne pas en prendre un troisième après cette incroyable leçon donnée par une équipe de Manchester City beaucoup trop forte pour ces Red Devils là. Au classement, les Citizens devancent désormais Manchester United de six points, et sur ce que l'on a vu ce samedi, c'est le juste prix.