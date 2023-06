Manchester City et Guardiola, divorce annoncé en 2025

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City a remporté le Graal samedi soir en battant l'Inter en finale de la Ligue des champions. Un succès en partie dû à Pep Guardiola.

Pep Guardiola a remporté la troisième Ligue des champions de sa carrière samedi soir. Ses hommes ont pris le meilleur sur l'Inter grâce à un but de Rodri en seconde période. Un succès qui compte énormément pour l'ancien du Barça, qui a dû patienter 7 longues années et pas mal de péripéties pour enfin décrocher la suprême récompense. Pep Guardiola donne beaucoup de sa personne mais n'est pas encore certain de continuer longtemps en Angleterre. S'il lui reste encore deux ans de contrat, l'Espagnol de 52 ans songe à plier bagages.

Guardiola, bientôt la fin

Pep Guardiola est coach depuis 2007 et ses premiers pas avec le Barça B. Depuis, le natif de Santpedor n'a presque pas eu de coupure, entre le Barca, le Bayern Munich et désormais Manchester City. Usé, le Catalan n'a pas prévu de faire de vieux os en Angleterre. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures The Guardian. Le média britannique indique en effet que Guardiola a prévu de quitter Manchester City à l'issue de son contrat, dans deux saisons. Sa décision est prise et les Skyblues vont devoir anticiper son futur départ. Reste à savoir combien de temps Guardiola sera éloigné du football, car The Guardian croit savoir que l'entraîneur de City aimerait beaucoup aller en Italie, dans le but de remporter les ligues des quatre principaux championnats européens après la Liga, la Bundesliga et la Premier League. A noter que pour la saison prochaine, Guardiola souhaite ardemment voir certains de ses joueurs rester. S'il semble s'être fait une raison concernant Bernardo Silva, il veut absolument qu'Ilkay Gundogan prolonge son contrat d'une saison au moins. Le milieu de terrain allemand a aussi des offres d'Arabie saoudite, du Barça et du PSG.