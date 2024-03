Man Utd ‍: Erik Ten Hag viré, réunion secrète avec son remplaçant ‍?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Désormais aux commandes de Manchester United, Sir Jim Ratcliff va rapidement montrer qu'il n'a pas investi 1,4 milliard d'euros pour rien. Erik ten Hag pourrait être la première victime de ce changement d'époque.

Les Red Devils ont bien du mal à enchaîner les victoires en Premier League, et la défaite du week-end dernier contre Fulham à Old Trafford les laisse à distance d'une place qualificative pour la Ligue des champions. Le nouveau patron anglais de Manchester United le sait, les fans mancuniens ont bien du mal à comprendre ce que fait Erik ten Hag avec son effectif. Souvent contesté, le technicien néerlandais avait peu à peu repris un peu de confiance, mais même s'il a un contrat jusqu'en 2025 avec le club anglais, Ten Hag sait que l'été pourrait être meurtrier pour lui. D'autant plus que le Sun révèle ce samedi qu'une réunion secrète a eu lieu entre Dan Asworth, le futur directeur sportif de Manchester United récemment libéré par Newcastle, et Graham Potter, qui n'a pas repris de job depuis son limogeage par Chelsea en avril 2023.

Potter à Manchester United plutôt qu'à Nice

Le tabloïd anglais précise que Jim Ratcliffe pensait déjà à Graham Potter pour venir entraîner l'OGC Nice, club qui appartient aussi au patron d'Ineos. Cette rencontre était évidemment une première prise de contact, Dan Asworth n'ayant pour l'instant aucune fonction officielle à Manchester United, mais le Sun n'a aucune hésitation concernant le souhait des Red Devils de faire venir sur son banc Graham Potter la saison prochaine et donc de licencier Erik ten Hag en fin de saison. Nommé manager de Man Utd le 1er juillet 2022, le technicien néerlandais ne devrait pas cependant pas rester chômeur trop longtemps puisque son nom circule pour succéder à Thomas Tuchel au Bayern Munich. Le jeu des chaises musicales s'annonce somptueux cet été, car plusieurs grands clubs européens (Man Utd, Barça, Bayern Munich) sont en quête d'un entraîneur.