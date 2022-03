Abramovitch chassé, zéro pitié pour Chelsea en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Avant d’affronter Chelsea en FA Cup samedi, le manager de Middlesbrough Chris Wilder n’a aucune pitié pour les Blues. Malgré la situation de son adversaire, gêné par les sanctions contre le propriétaire Roman Abramovitch, le technicien estime que le club londonien s’en remettra facilement.

Considéré comme un soutien du président russe Vladimir Poutine, Roman Abramovitch fait l’objet de sanctions en Angleterre. Le gouvernement a notamment gelé ses avoirs, ce qui limite les dépenses du propriétaire de Chelsea. Parmi les conséquences, les Blues peuvent rencontrer des difficultés pour financer leurs déplacements. Pas de quoi attendrir Middlesbrough et son manager Chris Wilder qui, avant d’affronter Chelsea en FA Cup, n’éprouve pas la moindre empathie.

Les comptes bancaires de Chelsea sont temporairement suspendus par la banque Barclays.



Le club ne peut plus réaliser la moindre dépense. Qu’il s’agisse de payer ses déplacements ou encore payer ses employés et joueurs. 🤯



(Sky) pic.twitter.com/05TRp2usxp — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2022

« Je suis d'accord avec les sanctions, a validé le coach de Middlesbrough. Je pense que tout le monde comprend les sanctions et les raisons pour lesquelles elles ont été prononcées. Pour moi, tout le bruit autour de ces sanctions n'est pas judicieux. Le club n'est pas en danger, non ? Ce n'est pas une situation comme celles de Macclesfield (disparu en 2020) ou Bury (exclu en 2019). Ces choses n'auraient pas dû arriver. C'est un club de foot iconique. » En réalité, bien avant cette affaire, Chris Wilder n’était pas un grand fan de Chelsea et de son richissime propriétaire.

« Pour ceux qui connaissent notre football, on sait quelle position ils occupaient il y a environ 25 ans. C'est pareil pour Manchester City. Je me souviens avoir affronté ces clubs dans les années 80, ils sont métamorphosés, a critiqué le technicien. Quelqu'un arrive dans votre club, investit des centaines de millions et en fait ce qu'est devenu Chelsea aujourd'hui : une équipe capable de remporter des trophées, avec des joueurs, des managers et des infrastructures de classe mondiale, une équipe féminine qui gagne tout, une équipe de jeune et une académie qui est la meilleure du pays et qui gagne la Youth Cup. »

Les Blues ne vont pas aimer

Du coup, Chris Wilder n’est absolument pas inquiet pour le club champion du monde. « Le club sera vendu et sera acheté par un milliardaire qui investira peut-être encore plus, a-t-il annoncé. Dans le monde du football, je ne pense pas qu'il y ait énormément de sympathie par rapport à ce qui se passe. Je ne pense pas que les supporters de Chelsea s'y attendent. Ce sera une courte période avant le rachat et Chelsea repartira. » Des propos qui risquent de motiver les Blues avant leur confrontation.