Man Utd : Contre Liverpool, Martial peut inscrire un but à 10 ME

Arrivé à Manchester United à l’été 2015, Anthony Martial avait coûté 50 M€, sans compter les divers bonus négociés par l’AS Monaco.

Parmi eux, une clause stipule que le club mancunien devra ajouter 10 M€ si l’attaquant français fait partie des trois finalistes du Ballon d’Or. Et le même montant sera de nouveau versé à l’ASM si l’ancien Lyonnais joue 25 matchs avec l’équipe de France (au moins 45 minutes) pendant son passage à MU. Enfin, Martial rapportera encore 10 M€ supplémentaires s’il inscrit 25 buts en Premier League avec les Red Devils.

Et devinez quoi, l’international tricolore compte 24 réalisations dans le championnat anglais avant la 30e journée. Autrement dit, un but de l’attaquant polyvalent contre Liverpool samedi (13h30) pourrait coûter 10 M€ à la formation mancunienne. Encore faudrait-il que le natif de Massy ne ressente plus les douleurs musculaires qui l’ont empêché d’affronter Crystal Palace (2-3 pour MU) lundi. En tout cas, on se souvient que Martial avait ouvert son compteur en Angleterre face aux Reds...