Man United s’assure un pactole en plein mercato

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Manchester United et Adidas vont poursuivre leur collaboration. Ce lundi, le club mancunien et son équipementier ont annoncé la signature d’un nouveau contrat, avec un montant record dans l’histoire de la Premier League.

A défaut de conclure la vente de Manchester United, la famille Glazer peut se réjouir de l’accord trouvé avec son équipementier Adidas. Partenaires depuis la saison 2015-2016, après une première collaboration entre 1980 et 1992, les deux parties ont officiellement signé un nouveau contrat jusqu’en 2035. Un bail record dans l’histoire de la Premier League puisque le club mancunien va, selon la BBC, percevoir plus d’un milliard d’euros en 10 ans !

Un contrat historique en Premier League

En 2016, Chelsea avait négocié le même montant avec Nike, mais sur une durée de 15 ans. Manchester United a donc frappé fort, pour la plus grande fierté de son directeur général Richard Arnold. « La relation entre Manchester United et Adidas est l'une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style et, surtout, la haute performance », s’est réjoui le dirigeant des Red Devils.

« Avec ses racines dans les années 1980, notre partenariat a été réinventé au cours de la dernière décennie avec certains des designs et technologies les plus innovants en matière de vêtements de sport. Nous sommes maintenant impatients de rafraîchir à nouveau ce puissant partenariat tout au long de cette décennie et dans les années 2030 », a ajouté Richard Arnold, aussi satisfait que son homologue chez Adidas Bjorn Gulden.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer la prolongation du contrat avec Manchester United. Nous allierons tradition et innovation pour plaire autant aux joueurs qu'aux fans. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l'un des clubs les plus emblématiques du football », a annoncé le représentant de la marque allemande, qui a pris soin d’inclure une clause selon laquelle les revenus de MU diminueront de 30% en cas de non participation à la Ligue des Champions lors de deux saisons consécutives.