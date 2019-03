Man United : Pogba vers une promotion, Mourinho risque de s'étouffer

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Alors que des rumeurs italiennes renvoient Paul Pogba à la Juventus Turin, la presse anglaise donne une tendance totalement opposée.

L’avenir du milieu de terrain se situe bien à Manchester United, et les informations révélées ces derniers jours le confirment. Tout d'abord, le club mancunien va commencer à promouvoir la campagne d’abonnement pour la saison prochaine, avec Ole Gunnar Solskjaer comme tête d’affiche. Autant dire que les Red Devils envisagent sérieusement de conserver leur manager intérimaire après ses 14 matchs sans défaite en Premier League.

Une excellente nouvelle pour Pogba, titulaire indiscutable et de retour à un excellent niveau grâce au Norvégien qui pourrait lui montrer une autre marque de confiance. Le technicien ne l’a pas caché, son capitaine Antonio Valencia est en désaccord avec la direction pour la prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Le brassard mancunien devrait donc changer de propriétaire et atterrir sur le bras de Pogba, annonce The Sun. De quoi faire tousser José Mourinho, l’ancien coach qui lui avait retiré le brassard plus tôt dans la saison.