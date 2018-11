Man United : Mourinho se lâche et traite Martial d'enfant pourri gâté

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pour jouer sous les ordres du coach José Mourinho, mieux vaut ne pas être susceptible.

Beaucoup de joueurs pourront témoigner, le Portugais adore piquer ses hommes, quitte à les rabaisser dans les médias. Autant dire que le manager n’a pas changé de stratégie à Manchester United, notamment avec l’attaquant français Anthony Martial qui, selon le « Special One », fait partie de cette nouvelle génération trop « gâtée ».

« Je parle de maturité sur le plan personnel. Nous, on est davantage des hommes, on est plus matures, on est mieux préparés à affronter les choses de la vie, on est moins protégés. Aujourd'hui, on appelle ça des enfants gâtés, a critiqué Mourinho dans des propos accordés à Univision. Nos enfants sont plus gâtés que nous l'avons été. Je pense qu'ils ont une vie sociale différente. Les joueurs ont un entourage qui les protège, qui leur donne de l'affection, des excuses. »

Mourinho et la mentalité des jeunes

« Ils deviennent matures plus lentement. Par exemple, ce gamin Luke Shaw, le latéral gauche de l'Angleterre. Quand je suis arrivé, il ne savait pas se battre sur le terrain, a lâché l’ancien entraîneur du Real Madrid. Quand on parle de Shaw, Martial, Lingard, Rashford, on parle de gamins avec un gros potentiel mais qui manquent d'un mot que je ne peux pas dire et que vous aimez beaucoup... Ils en manquent un peu. » En gros, Mourinho aurait aimé que ses joueurs en aient plus dans le pantalon…