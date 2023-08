Man United ‍: Le flop Harry Maguire à un pas de la sortie ‍!

Quatre ans après son transfert record en provenance de Leicester pour 87 millions d’euros, Harry Maguire est proche de quitter Manchester United.

Barré par la concurrence de Raphaël Varane et de Lisandro Martinez, Harry Maguire est sur le départ à Manchester United. Très peu utilisé par Erik ten Hag la saison dernière (16 apparitions en Premier League), le natif de Sheffield n’a jamais répondu aux attentes après son transfert en provenance de Leicester pour 87 millions d’euros en 2019, qui en avait fait le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Un temps annoncé dans le viseur de Chelsea pour compenser la blessure de Wesley Fofana, l’international anglais (57 sélections) ne rejoindra finalement pas les Blues qui ont préféré miser sur la jeunesse d’Axel Disasi, recruté pour près de 50 millions d’euros à l’AS Monaco.

West Ham and Manchester United are in direct contact over Harry Maguire deal. £30m bid has been sent today, clubs are talking — no contact made on player side yet. 🚨⚒️ #WHUFC



Talks will continue as there are more PL clubs interested in Maguire. pic.twitter.com/PWjliHdaBl