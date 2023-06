Manchester United dit non au Qatar et à Ineos

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les supporters de Manchester United commencent à sérieusement s'agacer de la situation à la tête de leur club. La famille Glazer veut vendre, mais n'a toujours pas tranché entre l'offre d'Ineos et celle du Qatar.

Les semaines passent, et rien n’indique que les Red Devils vont avoir un nouveau propriétaire dans les prochains jours. Après avoir reçu plusieurs offres de plus en plus élevées de la part de Jim Ratcliffe et du Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, la famille Glazer n’a rien décidé. De quoi ralentir et même mettre à l’arrêt complet le mercato de Manchester United, ce qui rend fou les fans et doit sérieusement énerver Erik ten Hag, le manager mancunien voulant des renforts. Ce samedi, Ben Jacobs, qui suit ce dossier pour CBS, affirme que les propriétaires américains du club anglais viennent de refuser la demande émise par les deux candidats au rachat, lesquels souhaitaient que les Glazer se positionnent et entrent ensuite en négociations exclusives avec le candidat retenu. Autrement dit, Ineos et le Qatar veulent que le suspense se termine, quitte ensuite à ce que l’acheteur préféré discute des conditions de la vente, mais ils ont reçu une fin de non-recevoir. Cependant, tout n’est pas bloqué.

Manchester United bientôt fixé sur son avenir

This remains my understanding. Both Nine Two Foundation & INEOS have been told in process letters exclusivity won't be granted. There's still no plans to exclusively negotiate with one group. This isn't a negative. Means both groups being readied to 'win' pending a green light. https://t.co/hMqrofiusg — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 24, 2023

Ben Jacobs précise que ce refus n'est pas obligatoirement pénalisant, car les discussions sont déjà allées très loin avec Jim Ratcliffe et le Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Autrement dit, entrer dans des négociations exclusives n'a plus réellement de sens, et dès que la famille Glazer aura fait son choix, il n'y aura que des détails à régler. Cependant, l'incertitude agace les habitués d'Old Trafford, ce que reconnaît le journaliste de CBS. « Les fans sont naturellement de plus en plus frustrés par le manque de nouvelles sur ce dossier et cette incertitude pourrait clairement gâcher l'été de Manchester United. Mais, l'absence d'annonce ne signifie pas que les choses ne bougent pas dans les coulisses », prévient le spécialiste de la Premier League.