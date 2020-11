Man United : Cavani n'en peut plus, il attend déjà le mercato

Dans : Premier League.

Arrivé libre cet été après son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani bénéficie d’un faible temps de jeu à Manchester United. Une déception pour l’attaquant uruguayen qui envisagerait déjà un départ.

En échec sur le marché des transferts cet été, Manchester United n’a pas pu recruter les joueurs qu’il souhaitait en priorité. On pense notamment à l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho ou à un défenseur central de haut niveau. Résultat, le manager Ole Gunnar Solskjaer a dû se rabattre sur des seconds choix qu’il n’utilise que très peu. Car outre le milieu néerlandais Donny van de Beek, Edinson Cavani (33 ans) doit lui aussi se contenter d’un rôle de remplaçant. L’attaquant arrivé libre n’a passé que 85 minutes sur les terrains en quatre apparitions toutes compétitions confondues. Autant dire que l’Uruguayen en veut davantage.

A en croire le site espagnol de Todofichajes, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain serait même frustré par sa situation. Son entourage aurait confié son mal-être ainsi que sa volonté de quitter les Red Devils au prochain mercato hivernal si rien n’évolue. Cavani attendrait notamment de savoir si le coach norvégien parvient à conserver son poste, ce qui n’est pas du tout certain compte tenu du mauvais début de saison. En tout cas, le Matador penserait à une résiliation de son contrat et serait prêt à baisser son salaire sachant que Benfica, l’Atlético Madrid et Boca Juniors aimeraient toujours le relancer.