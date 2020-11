Ang : Cavani se fout du monde, une légende agresse El matador

Dans : Premier League.

Edinson Cavani est pour l'instant un super sub du côté de Manchester United, mais l'ancien attaquant du PSG a déjà mis une légende des Red Devils en furie.

Légende vivante de Manchester United avec qui il a gagné une Ligue des champions, sept titres de champion d’Angleterre et quatre Cup, Roy Keane n’a pas apprécié la copie rendue par les Red Devils dimanche face à Arsenal. Désormais consultant pour Sky Sports, l’ancienne star irlandaise a regretté le comportement général des joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer, et il a surtout vilipendé l'attitude désinvolte d’Edinson Cavani. Même si El Matador n’était pas titulaire face aux Gunners, l’attaquant uruguayen est entré en jeu à la 75e à la place de Mason Greenwood et n’a pas réellement brillé. Pour Roy Keane, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a joué…comme il s’était échauffé, c’est-à-dire mal.

Le consultant estime en effet qu’Edinson Cavani s’est ouvertement payé la tête d’Ole Gunnar Solskjaer. « Je suis intrigué quand je regarde les échauffements. Cavani n'a jamais levé la jambe, il n'a pas fait d'échauffement n'est-ce pas ? Après il est revenu sur le banc, et on lui a demandé d’entrer en jeu pour remettre son équipe dans le bon sens. Ole a expliqué qu’il voulait que Cavani retrouve son rythme en lui donnant du temps de jeu, mais c’est aussi à Cavani de faire quelque chose (...) A la fin, c’est Ole Gunnar Solskjaer qui risque de perdre son poste et de payer le prix ultime, et pas les joueurs », a fait remarquer un Roy Keane, clairement agacé par le comportent des joueurs de Manchester United, alors que les Red Devils sont ouvertement à la peine en Premier League.