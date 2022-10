Man City réserve un Ballon d’Or pour Haaland

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Impressionnant depuis son arrivée cet été, Erling Haaland fait le bonheur de Manchester City. Et l’attaquant norvégien ne s’arrêtera pas là, prévient son coéquipier Ilkay Gündogan, qui écrit déjà son nom dans le futur palmarès du Ballon d’Or.

Si Erling Haaland n’a terminé que 10e au classement du Ballon d’Or 2022, c’est parce que les 100 journalistes votants devaient juger les prestations de la saison dernière. L’attaquant du Borussia Dortmund avait déjà impressionné, mais les performances irrégulières de son équipe ont sûrement représenté un frein. On peut penser que le Norvégien ira chercher un meilleur rang sous le maillot de Manchester City, surtout s’il continue d’affoler les compteurs (20 buts toutes compétitions confondues) et de bluffer ses coéquipiers à l’image d’Ilkay Gündogan.

« Il a vraiment beaucoup de qualité, et tout le monde peut le voir, a commenté le milieu et capitaine des Citizens. Il amène déjà beaucoup de qualité à l'équipe et à son propre jeu. Mais il y a aussi la manière dont il gère les choses importantes pour lui, sa mentalité, sa détermination le jour des matchs, lors des entraînements et dans le vestiaire. Je pense que c'est spécial. Et en plus de ça, il est humble. Il sait qu'il doit travailler dur pour arriver jusqu'où il est maintenant, et pour atteindre un niveau encore meilleur. »

Le Ballon d'Or promis à Haaland

« Je pense que tout cela réuni va lui permettre de progresser encore plus, et pas seulement cette saison, mais aussi dans les prochaines années. Cela fera de lui un joueur incroyable. Il l'est déjà mais il deviendra encore meilleur et je pense que cela augmentera ses chances de remporter le Ballon d'Or », a prédit l’international allemand, persuadé que les statistiques d’Erling Haaland, ajoutées à d’éventuelles titres de Manchester City, ne laisseront pas le choix aux votants pour la succession du Français Karim Benzema. Rappelons tout de même que sa sélection ne disputera pas le Mondial 2022, ce qui risque de diminuer ses chances pour la prochaine édition du Ballon d'Or.