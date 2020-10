Ang : La Premier League à 18 clubs, c'est déjà oublié

Dans : Premier League.

Le projet de Premier League à 18 clubs, initié par les propriétaires de Liverpool et Manchester United, est déjà rangé aux oubliettes.

Baptisé Big Picture par ses initiateurs, le projet de réforme brutale de la Premier League et des divisions inférieures a été balayé d'un revers de la main ce mercredi après-midi. Les 20 clubs du championnat d'Angleterre ont unanimement repoussé cette idée, qui avait fait réagir, défavorablement, le football anglais, et pas seulement puisque le Premier Ministre anglais a lui aussi fait part de son mécontentement face à cette possible révolution. Mêmes si le projet est recalé, les clubs de Premier League ont tout de même fait savoir qu'ils étaient favorables à venir en aide aux formations de 3e et 4e divisions, lesquelles sont financièrement dans le rouge vif.