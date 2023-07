Man City ‍: La nouvelle idée à 105 ME signée Pep Guardiola

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City sort d'une saison magnifique avec un triplé historique réalisé. Mais les Skyblues vivent une intersaison déjà très mouvementée.

A Manchester City, on profite comme il se doit de cette longue trêve estivale après une saison historique. Les hommes de Pep Guardiola ont notamment remporté la première Ligue des champions de leur histoire. Mais l'équipe de la saison passée ne devrait pas ressembler beaucoup à celle de ces derniers mois. En effet, cet exercice était sans doute le dernier pour pas mal de joueurs. Déjà, Ilkay Gundogan a quitté le navire pour le Barça et il pourrait être prochainement suivi de joueurs comme Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva. Manchester City va donc devoir trouver la meilleure stratégie possible pour compenser tous ces départs avec des footballeurs de même qualité, voire plus.

De Jong, Guardiola en a très envie

Manchester City est pour le moment en pleine recherche d'un remplaçant à Gundogan. Les champions d'Europe pensaient avoir trouvé la perle rare avec Declan Rice. Mais finalement, l'Anglais va s'engager avec Arsenal. La direction mancunienne est repartie de l'avant et selon les informations du Sun, Manchester City veut désormais recruter... Frenkie De Jong. Le Néerlandais pourrait bientôt faire l'objet d'une offre officielle du club anglais. Ce dernier est prêt à envoyer un joli chèque de près de 105 millions d'euros pour convaincre le Barça de lâcher l'ancien de l'Ajax. C'est le montant que Manchester City voulait déjà envoyer à West Ham pour Declan Rice. Tout porte à croire que cette offre ne laissera pas insensible la direction catalane, en besoin de liquidités. Reste à connaitre la position du joueur, qui a récemment refusé des offres pour quitter le Barça. Mais le discours de Pep Guardiola pourrait bien tout changer pour le jeune Néerlandais.