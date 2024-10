Loin de Man City, Guardiola pourrit encore sa carrière

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Recruté pour environ 50 millions d’euros en 2022, Kalvin Phillips n’est jamais parvenu à s’imposer à Manchester City. Le milieu de terrain s’est vite retrouvé dans le viseur du manager Pep Guardiola, dont les critiques continuent d’affecter sa carrière.

Après la grave blessure au genou de Rodri, Manchester City dispose de plusieurs alternatives. Solution interne, recrutement… Tout reste envisageable, sauf le retour de prêt de Kalvin Phillips. Cet été, le milieu de terrain a été prêté pour la deuxième fois, cette fois à Ipswich Town. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Leeds, jamais en mesure de s’imposer chez les Citizens, garde un très mauvais souvenir du manager Pep Guardiola qui l’avait publiquement critiqué sur sa condition physique.

Kalvin Phillips claims 'every club asked about his weight' after Pep Guardiola labelled him 'overweight' - as Man City outcast reveals he is back to his Leeds level at Ipswich https://t.co/MFuoMNLB69 — Mail Sport (@MailSport) October 3, 2024

« Vous avez probablement entendu parler de l’époque où Pep a déclaré que j’étais en surpoids après la Coupe du monde 2022 et tout ça, a confié Kalvin Phillips dans des propos relayés par le Daily Mail. Et je pense que cette histoire sur les réseaux sociaux n’a fait que grandir. Dans chaque club où je pouvais signer, je parlais au manager, au nutritionniste et à des personnes comme ça. Et ils me parlaient toujours de poids avant de dire quoi que ce soit d’autre. J’en suis arrivé au point où cela m’a un peu énervé. »

Phillips soulagé

« J’étais assez frustré, mais maintenant je suis arrivé à Ipswich et le manager (Kieran McKenna) est une personne incroyable en plus d’être un bon manager. Nous avons parlé de tout ce qui s'est passé dans ma carrière et de choses comme ça. Il m’a simplement dit qu’il voulait que je revienne là où j’en étais au moment de mon départ de Leeds ou quand j’y étais. Je pense que cela nous donnera un bon point de départ pour que continuer à avancer et, espérons-le, que je revienne là où j’en étais », s’est projeté l’ancien Mancunien, bien loin des nombreux admirateurs du coach espagnol.