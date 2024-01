Liverpool ‍: 9 entraineurs à la lutte pour remplacer Klopp

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Jurgen Klopp et Liverpool, c'est fini en fin de saison. De Zidane à De Zerbi, en passant par Mourinho et Tuchel, de grands noms sont de sortie pour remplacer le légendaire coach allemand.

C’est un véritable tremblement de terre qui a eu lieu en Premier League ce vendredi. Jurgen Klopp a tout simplement annoncé son départ en fin de saison, après neuf années légendaires sur le banc de Liverpool. Ses dirigeants étaient au courant depuis le mois de novembre, mais les supporters, suiveurs et médias l’ont appris en cette fin du mois de janvier, et les hommages appuyés se sont multipliés envers l’entraineur allemand. Mais la nature ayant horreur du vide, le nom de son successeur a immédiatement été cherché. Pour le moment, il est encore un peu tôt pour avoir un favori, mais la presse anglaise et les bookmakers ont déjà lancé les paris.

Zidane fait rêver, De Zerbi en grand favori

Et il y a déjà une dizaine de noms évoqués pour s’asseoir sur le banc d’Anfield. Entre des managers qui marchent bien en Premier League, des stars internationales qui rêvent d’un gros projet, et des coachs expérimentés, chacun peut faire son choix. Chez les entraineurs libres, deux entraineurs sont cités. Il s’agit de Zinedine Zidane et de Julen Lopetegui, qui ont comme point commun d’avoir entraîné le Real Madrid, mais pas avec le même succès. Le nom de Luciano Spalletti, qui pourrait lâcher la sélection italienne après l’Euro, est également évoqué. C’est aussi le cas pour Thomas Tuchel, qui connait la Premier League et est en grand danger avec le Bayern Munich.

Xabi Alonso et Roberto De Zerbi sont des cibles pour remplacer Jürgen Klopp la saison prochaine ! [@MelissaReddy_ @_pauljoyce] #LFC pic.twitter.com/Xsq0HaXoMR — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) January 26, 2024

Mais pour les spécialistes, il faut plutôt aller chercher chez les coachs qui ont le vent en poupe. Notamment Xabi Alonso, qui faisait saliver le Real Madrid avant que Carlo Ancelotti ne prolonge. Il y a aussi Ange Postecoglou, dont la personnalité marque les esprits même s’il n’est arrivé que récemment à Tottenham. Et enfin, le favori numéro 1 reste Roberto de Zerbi, qui fait des miracles avec Brighton et est loué par tous les joueurs et managers, y compris Pep Guardiola qui le voit réaliser de grandes choses.

Enfin, dans les noms plus fantasques, on retrouve José Mourinho, qui vient de se faire virer de l’AS Roma et qui semble être là uniquement parce qu’il est libre. Et la légende du club Steven Gerrard, qui a déjà connu quelques expériences sur le banc sans vraiment convaincre, et se trouve actuellement en Arabie Saoudite.