Leicester : Mahrez a fait « une erreur », Puel le met en garde

Dans : Premier League, Mercato.

Déçu de ne pas avoir rejoint Manchester City au cours du dernier mercato hivernal, Riyad Mahrez a séché dix jours d'entraînement à Leicester. Une simple « erreur », selon Claude Puel.

Depuis sa magnifique saison 2016, au cours de laquelle il a remporté la Premier League avec Leicester et le titre de meilleur joueur du championnat anglais, Riyad Mahrez est courtisé par tous les grands clubs européens. Sauf qu'un an et demi après, et alors qu'il a manifesté son désir de quitter les Foxes pour passer un cap, l'international algérien est toujours au LCFC. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté sa chance puisque Mahrez était tout proche de signer à Man City en janvier, dans le cadre d'un transfert de 70 ME, mais Claude Puel l'a bloqué. Une décision que le joueur a eu du mal à accepter. Pour manifester son mécontentement, il a donc refusé de s'entraîner lors des premiers jours de février, avant d'effectuer son retour vendredi dernier et de jouer la fin du match contre... City (1-5). Un comportement qui ne desservira pas Mahrez puisque Puel joue la carte de l'apaisement.

« Parfois, certains joueurs peuvent commettre des erreurs. C'est la première fois pour lui et c'était une erreur, mais la chose la plus importante, c'est d'aller de l'avant et d'arranger la situation. C'est un joueur fantastique pour nous, pour ses coéquipiers et pour les supporters. Il est essentiel qu'il revienne vite et avec la bonne attitude », a précisé, sur le site Leicester Mercury, Puel, qui n'accable donc pas son ailier, trop important à ses yeux, vu qu'il a déjà marqué huit buts et délivré sept passes décisives cette saison.