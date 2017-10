Leicester considère Puel comme une bonne roue de secours

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après le licenciement de Craig Shakespeare mardi, Leicester City est en quête d’un nouveau manager. Mais les recherches se compliquent de jour en jour.

En espérant surfer sur son statut de champion d’Angleterre 2016, l’actuel 18e de Premier League a tenté sa chance auprès de techniciens de renom. Apparemment, les Foxes ont été trop ambitieux puisque Sam Allardyce, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel auraient tous refusé l’invitation. Le club anglais étudie donc d’autres pistes plus crédibles, à l’image de Claude Puel ! Selon The Telegraph, Leicester s’apprête à rencontrer l’entraîneur français qui s’est fait connaître à Southampton.

En effet, l’ancien coach des Saints avait mené les siens jusqu’en finale de la League Cup, sans compter la huitième place de Premier League décrochée la saison dernière. Des résultats convaincants qui pourraient lui permettre de rebondir auprès de Riyad Mahrez et Jamie Vardy. Reste à savoir si Leicester retiendra sa candidature, sachant que les techniciens David Wagner (Huddersfield) et Sean Dyche (Burnley) ont également été sondés.