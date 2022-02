League Cup : Liverpool domine Chelsea au bout du suspense

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Finale de la League Cup :

Stade de Wembley, Londres.

Chelsea - Liverpool : 0 à 0 après prolongation, 10-11 aux tirs au but.

Tirs au but : Alonso (1), Lukaku (2), Havertz (3), James (4), Jorginho (5), Rudiger (6), Kanté (7), Werner (8), Thiago Silva (9), Chalobah (10) pour Chelsea ; Milner (1), Fabinho (2), Van Dijk (3), Alexander-Arnold (4), Salah (5), Jota (6), Origi (7), Robertson (8e), Elliott (9), Konaté (10), Kelleher (11) pour Liverpool.

À l’issue d’une finale complètement dingue, avec notamment des buts refusés par la VAR à Matip (Liverpool) en deuxième période et à Lukaku (Chelsea) en prolongation, ce sont les Reds qui remportent le premier trophée de la saison en Angleterre ! Grâce à Kelleher, auteur du tir victorieux face à Kepa, qui a lui-même raté sa tentative après être entré spécialement pour la séance de tirs au but, Liverpool remporte donc la Coupe de la Ligue anglaise. L’équipe de Jurgen Klopp succède donc à Manchester City, et Liverpool devient ainsi le club le plus titré dans cette compétition avec 9 titres.