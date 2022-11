Le PSG souffle, Chelsea zappe définitivement Luis Campos

Arrivé en fin de saison dernière, Todd Boehly construit peu à peu le nouveau Chelsea. Ne manquait plus qu'un directeur du football pour combler l'Américain. Intéressé par le conseiller du PSG Luis Campos, Boehly a finalement opté pour un Allemand.

Avec son immense fortune, le milliardaire américain Todd Boehly compte bien aider Chelsea à concurrencer les mastodontes financiers que représentent le PSG et Manchester City. Toutefois, issu du pays du baseball et du football américain, il aura besoin d'hommes clés expérimentés pour réussir son entreprise. Dans le milieu européen ultra concurrentiel, savoir bien recruter est quasiment indispensable. C'est pourquoi, Boehly a longtemps visé Luis Campos. Le Portugais et son immense réseau sont réputés dans toute l'Europe. Mais, ce dernier vient juste d'arriver au PSG et le chiper aux Parisiens paraissait trop improbable.

Le propriétaire de Chelsea a aussi regardé du côté de la filière Red Bull, très performante ces dernières années avec Salzbourg et Leipzig. À Chelsea, on a évoqué un temps l'arrivée de Matthias Jaissle directeur du football au RB Salzbourg. Finalement, les Blues vont miser sur son homologue du RB Leipzig Christopher Vivell. Le directeur sportif de 35 ans est annoncé comme nouveau directeur technique de Chelsea par le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

❗️Excl. News #Vivell: The 35 y/o is on verge to become the new Technical Director of Chelsea! Final stages, last details to be clarified. Boehly pushed for him. The tasks similar to RB Leipzig: Squad planning, handling transfers and more. Top transfer for #CFC! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/BMuqTybC4o