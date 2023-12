Le #PochettinoOut lancé, les fans du PSG ne sont plus seuls

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea n'y arrive plus du tout en Premier League. Mauricio Pochettino déçoit et de nombreux fans londoniens réclament son départ.

Battu à Wolverhampton ce dimanche en Premier League sur le score de 2 buts à 1, Chelsea n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Les Blues avaient encore mis la main au portefeuille l'été dernier pour se renforcer avec l'arrivée de Mauricio Pochettino. Mais l'Argentin parait de plus en plus dépassé et incapable de redresser la barre. Beaucoup de fans et d'observateurs de Chelsea demandent désormais son départ, seulement quelques mois après son arrivée à Londres. Sur les réseaux sociaux, certains s'en donnent à coeur-joie, notamment les fans du... PSG !

Pochettino, les fans n'en peuvent plus ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Via X notamment, on pouvait notamment voir comme commentaires ces dernières heures : « Mdrrrr ils n’en peuvent plus les pauvres » ; « On a vécu la même chose on sait ce que c'est nous » ; « Mi-saison et l’incroyable Mauricio Pochettino lutte pour le milieu de tableau avec Fulham et Bournemouth… » ; « J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce # quelque part. » ; ou encore « On est aussi passé par là... Ça va aller ! ». Les prochaines semaines vont encore être assez tendues à Chelsea. Dixième de Premier League, le club anglais est largué pour les quatre premières places et devra s'employer pour tenter d'arracher une place pour une coupe d'Europe. Reste à savoir si, comme souvent depuis quelque temps, des moyens seront encore mis sur le marché des transferts hivernal pour régler la situation. Si Pochettino n'est pas tout blanc, l'effectif des Blues manque de qualité, avec un grand nombre de joueurs blessés.