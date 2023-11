Le futur patron de MU a choisi son coach, ce n’est pas Zidane

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la peine avec Manchester United cette saison, Erik ten Hag garde la confiance de l’actuelle direction. L’avenir du Néerlandais serait pourtant menacé dans la mesure où Jim Ratcliffe, sur le point d’intégrer l’organigramme des Red Devils, aurait prévu la nomination d'un nouveau coach.

Rien ne va plus à Manchester United. Troisièmes de Premier League la saison dernière, les Red Devils vivent un exercice beaucoup plus compliqué. Les voilà déjà distancés après seulement 10 journées de championnat, éliminés de la League Cup, et actuellement troisièmes de leur groupe en Ligue des Champions. Mais le plus inquiétant, c’est peut-être le contenu des rencontres.

Ratcliffe prévoit de virer Ten Hag

Les Mancuniens semblent incapables de réagir, à tel point que l’avenir d’Erik ten Hag fait beaucoup parler depuis quelques jours. L’actuelle direction n’a pas tardé à réagir pour assurer que le Néerlandais n’était absolument pas en danger. Sauf que la menace pourrait venir d’ailleurs. En effet, la source Football Insider, qui rappelle que Jim Ratcliffe s’apprête à racheter 25% des parts de Manchester United, affirme que le Britannique prépare un changement d’entraîneur.

Dans son accord avec les actionnaires majoritaires, le patron d’INEOS aurait obtenu la gestion du secteur sportif. D’où son intention de licencier Erik ten Hag, et ce même si le technicien parvenait à redresser la barre lors des prochains matchs. En réalité, Jim Ratcliffe aurait déjà planifié la nomination de Roberto De Zerbi, encensé pour son travail à Brighton.

🔴 Manchester United a de nombreux noms d’entraînement sur la liste pour remplacer Erik ten Hag ! ❤️🤍



D’après @thetimes :

- Zinédine Zidane 👔

- Ruben Amorim 👔



D’après @diarioas :

- Josep Lopetegui 👔

- Unai Emery 👔



D’après @TheSun :

- Graham Potter 👔 pic.twitter.com/XIGgJie97J — Football Actu (@FootActu_2) November 4, 2023

Reste à savoir si l’Italien accepterait d’abandonner les Seagulls en pleine saison. En tout cas, un licenciement d’Erik ten Hag pourrait coûter environ 17 millions d’euros en indemnités. Cela n’a pas l’air de refroidir le propriétaire de l’OGC Nice. A noter que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance dans l’actualité de Manchester United, alors que le Français ne semble pas attiré par le football anglais.